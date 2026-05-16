Hospital de Grecia traslada cita de niño con problemas de movilidad para dentro de 9 años

El Hospital de Grecia trasladó la cita de cirugía en ortopedia de Gael Solera , un niño de 9 años con problemas de movilidad, para el 30 de abril de 2035 , es decir, dentro de nueve años.

El menor esperaba atención desde 2023 y tenía programada una cita para el 29 de mayo de 2026. Sin embargo, mediante una notificación al teléfono de su madre, la familia recibió la sorpresa de que la cita fue reprogramada para cuando Gael ya sea mayor de edad.

El pequeño necesita con urgencia ser revisado por un especialista para determinar si puede ser operado.

Datos suministrados por la CCSS al Sindicato de Enfermería revelan que para abril de 2026 había 1.443.260 pacientes en lista de espera, un aumento de 60.046 personas respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el Seguro Social, el servicio más crítico es ortopedia, donde la falta de profesionales complica las atenciones.

La familia de Gael pide a la institución reducir el tiempo de espera para que el menor reciba la atención médica necesaria.

Telenoticias solicitó explicaciones a la Caja por el traslado de la cita, pero al cierre de edición la consulta continuaba en trámite.