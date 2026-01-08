EN VIVO
Hospital de Cartago acondiciona áreas para aislamiento ante incremento de casos de influenza

El incremento sostenido de infecciones respiratorias en menores de edad ya comienza a presionar a los hospitales del país.

Por Gloriana Casasola Calderón 8 de enero de 2026, 7:21 AM

El Hospital Max Peralta de Cartago acondiciona áreas para aislamiento ante el incremento de virus respiratorios en niños.

El incremento sostenido de infecciones respiratorias en menores de edad ya comienza a presionar a los hospitales del país.

En el Max Peralta ya se confirmó un caso de influenza H3N2 y esta situación obliga al centro hospitalario a adecuar espacios de aislamiento.

Cuando los casos superan la capacidad de atención del hospital, se activa una coordinación directa con el Hospital Nacional de Niños, para trasladar a los pacientes con cuadros graves.

La alta demanda en los servicios pediátricos llevó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a gestionar la red hospitalaria.

Esta medida permite redistribuir pacientes entre distintos hospitales de la región central, como Heredia, Alajuela y Turrialba, según la complejidad de cada caso.

Al igual que con otros virus, los niños más pequeños enfrentan mayor riesgo de complicaciones graves.

Es importante que los padres aprendan a diferenciar entre un resfrío común y una gripe, y que presten especial atención a la fiebre y a cualquier signo de dificultad respiratoria.

Este panorama mantiene a la Caja con un monitoreo constante de la ocupación hospitalaria para responder de manera oportuna a cada caso.

