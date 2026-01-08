Hospital de Cartago acondiciona áreas para aislamiento ante incremento de casos de influenza
El incremento sostenido de infecciones respiratorias en menores de edad ya comienza a presionar a los hospitales del país.
El Hospital Max Peralta de Cartago acondiciona áreas para aislamiento ante el incremento de virus respiratorios en niños.
En el Max Peralta ya se confirmó un caso de influenza H3N2 y esta situación obliga al centro hospitalario a adecuar espacios de aislamiento.
Cuando los casos superan la capacidad de atención del hospital, se activa una coordinación directa con el Hospital Nacional de Niños, para trasladar a los pacientes con cuadros graves.
La alta demanda en los servicios pediátricos llevó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a gestionar la red hospitalaria.
Esta medida permite redistribuir pacientes entre distintos hospitales de la región central, como Heredia, Alajuela y Turrialba, según la complejidad de cada caso.
Al igual que con otros virus, los niños más pequeños enfrentan mayor riesgo de complicaciones graves.
Es importante que los padres aprendan a diferenciar entre un resfrío común y una gripe, y que presten especial atención a la fiebre y a cualquier signo de dificultad respiratoria.
Este panorama mantiene a la Caja con un monitoreo constante de la ocupación hospitalaria para responder de manera oportuna a cada caso.