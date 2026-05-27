Nacional
Hospital Calderón Guardia suspende visitas por saturación en Emergencias
El centro médico pidió a los asegurados comprensión y paciencia ante los retrasos.
El Hospital Calderón Guardia anunció la suspensión de las visitas a pacientes debido a la saturación que enfrenta el servicio de Emergencias.
Mediante un comunicado en redes sociales, el centro médico pidió a los asegurados comprensión y paciencia ante los retrasos que puedan presentarse en la atención.
Asimismo, el hospital solicitó a los pacientes utilizar responsablemente el servicio y acudir únicamente en casos de riesgo vital.