Hospital Calderón Guardia suspende visitas por saturación en Emergencias

El Hospital Calderón Guardia anunció la suspensión de las visitas a pacientes debido a la saturación que enfrenta el servicio de Emergencias.

Mediante un comunicado en redes sociales, el centro médico pidió a los asegurados comprensión y paciencia ante los retrasos que puedan presentarse en la atención.

Asimismo, el hospital solicitó a los pacientes utilizar responsablemente el servicio y acudir únicamente en casos de riesgo vital.







