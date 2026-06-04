Hospital Calderón Guardia requiere con urgencia donadores de sangre tipo O positivo

El Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia lanzó un llamado urgente a la población para donar sangre tipo O positivo, debido a la disminución de sus reservas.

Este componente es fundamental para atender a pacientes que requieren transfusiones, cirugías, tratamientos oncológicos y procedimientos de emergencia.

Las autoridades recordaron que para donar es necesario ser mayor de edad, portar un documento de identidad vigente, pesar más de 52 kilogramos, medir al menos 1,50 metros y encontrarse en buen estado de salud.

Los donantes pueden presentarse sin cita previa de lunes a viernes, entre las 6:30 a.m. y 5:30 p.m., así como los fines de semana de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.