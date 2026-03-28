Hospital Calderón Guardia mantendrá en su puesto al jefe de cirugía que acusó a funcionarios
Chamorro ofreció disculpas luego de comparar a sus colaboradores con una estructura criminal, en medio de la discusión sobre el reglamento.
El Hospital Calderón Guardia confirmó que el doctor Rodrigo Chamorro, jefe de cirugía, continuará en su cargo pese a la polémica generada tras acusar a sus funcionarios de actuar como una organización delictiva.
La directora del centro médico respondió a la consulta de Telenoticias y aseguró que el especialista se mantendrá en su puesto; sin embargo, los trabajadores del servicio de enfermería solicitaron la salida del médico, argumentando que la relación entre la jefatura y los funcionarios se encuentra rota.
Chamorro ofreció disculpas luego de comparar a sus colaboradores con una estructura criminal, en medio de la discusión sobre el reglamento que permite a los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ausentarse un día para acompañar a familiares a citas médicas.
El conflicto ha generado tensión interna en el hospital, mientras la administración insiste en que el jefe de cirugía seguirá desempeñando sus funciones.