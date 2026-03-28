Hospital Calderón Guardia mantendrá en su puesto al jefe de cirugía que acusó a funcionarios

El Hospital Calderón Guardia confirmó que el doctor Rodrigo Chamorro, jefe de cirugía, continuará en su cargo pese a la polémica generada tras acusar a sus funcionarios de actuar como una organización delictiva.

La directora del centro médico respondió a la consulta de Telenoticias y aseguró que el especialista se mantendrá en su puesto; sin embargo, los trabajadores del servicio de enfermería solicitaron la salida del médico, argumentando que la relación entre la jefatura y los funcionarios se encuentra rota.

Chamorro ofreció disculpas luego de comparar a sus colaboradores con una estructura criminal, en medio de la discusión sobre el reglamento que permite a los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ausentarse un día para acompañar a familiares a citas médicas.

El conflicto ha generado tensión interna en el hospital, mientras la administración insiste en que el jefe de cirugía seguirá desempeñando sus funciones.