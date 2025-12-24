Hospital Calderón Guardia exige mascarilla para proteger a pacientes y visitantes

El Hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia anunció que, a partir de este martes 23 de diciembre de 2025 y hasta nuevo aviso, será obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas que visiten pacientes hospitalizados.

La medida busca proteger la salud tanto de los visitantes como de los pacientes internados, en respuesta al comportamiento epidemiológico de los virus respiratorios que circulan en el país.

Según el centro médico, se informará oportunamente cuando esta disposición sea suspendida, dependiendo de la evolución de los contagios.