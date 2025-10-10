Hospital anuncia “medidas correctivas” tras explosión de celular en área de quirófanos

El Hospital Nacional de Niños anunció “medidas correctivas” luego de la explosión de un celular en el área de salas de operaciones.

Este jueves, la emergencia puso a correr al Cuerpo de Bomberos por la emisión de gases, que causaron problemas respiratorios a tres personas y obligaron a suspender el servicio de manera temporal.

Posteriormente, los expertos descartaron que los gases emanados de la batería fueran tóxicos, pese a su fuerte olor.

“Estamos investigando los hechos y, por supuesto, se tomarán las medidas correctivas”, indicó Carlos Jiménez, director del centro médico, tras una consulta de este medio.



¿Por qué había un teléfono móvil en el área de los quirófanos? El doctor Jiménez se refirió también a ese tema.

“La batería no estaba en una de las salas quirúrgicas, sino en una bodega dentro del área de Sala de Operaciones. La normativa no contempla el uso de esos dispositivos en las salas”, respondió, de ahí el motivo de las averiguaciones internas.



Tras la revisión y desinfección de la zona afectada, los quirófanos reanudaron su actividad dos horas después.