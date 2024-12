Horacio tras aparecer en Sala VAR: "Esto de estar pensando mal es subestimarme"

Esta imagen de la transmisión del juego entre Alajuelense y Herediano en la que se aprecia a Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, en el lugar donde opera el VAR dio de qué hablar.

​Por eso,

Horacio brindó una explicación

en un video suministrado por el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

"Con respecto a esa foto, soy una persona de 61 años que tiene una presbicia y para mí no hay 22 jugadores en la cancha, hay como 50, imagínese una línea para marcar un fuera de juego y lo que hice fue asomarme para ver si la línea estaba bien o mal trazada para tomar la anotación y poder corregir si estaba bien o mal y poder corregir y decirle al VAR que lo hicieron muy bien o esto no está hecho del todo bien, era una nota de registro", comunicó Elizondo. Y agregó: "Me acerqué, justo me tomó la imagen, es más, yo estoy en todos los partidos, ¿Cuál es la intención?... Ayudar, colaborar, que los árbitros lo hagan cada vez mejor, esto de estar pensando mal, de que se está haciendo trampa, o de que alguien está distorsionando las cosas, es subestimarme, es no conocerme y no saber mis valores y mis principios".

Además, Elizondo explicó detalladamente cuáles son las personas que pueden estar en la Sala VOR.

"En la Sala VOR hay un protocolo de la IFAB y vamos a ver un protocolo resumido que tiene que estar el VAR, el AVAR y el operador, que no hay ninguna otra persona que pueda estar. Es como si fuera un partido, en el campo dice cuáles jugadores deben estar adentro y afuera. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque no puede estar ningún amigo, dirigente, periodista, ningún jugador, pero sí puede haber un Quality Manager, que no lo nombra, puede haber un árbitro soporte que comúnmente lo van a ver en algunas asociaciones y, sobre todo, en la FIFA, que está de pie por detrás de los que están sentados y eso el protocolo no lo anuncia ni especifica porque es un protocolo resumido y el soporte del arbitraje", comunicó Elizondo.

Además, el jerarca de la Comisión de Arbitraje señaló que él actúa como un técnico de árbitros, por lo que debe estar en comunicación con ellos.

"Nosotros actuamos como técnicos y hablamos con los árbitros sobre qué se hizo en el primer tiempo y qué cosas hay que mejorar en el segundo o si vamos bien, en la sala VAR se hace lo mismo, hay que chequear lo que hace el VAR, el AVAR, el operador, que no se viole ningún protocolo, el Quality que es la figura que nosotros tenemos para no tener a dos personas y también a un observador, la sintetizamos a uno y también actuamos como observadores y evaluamos a las personas", añadió.

También destacó que en el "entretiempo sí corregimos cosas, de si se eligió bien esta cámara, o la otra, si se eligió una cámara con un ángulo amplio y tenía que ser une cerrada y en términos de comunicación, cómo estamos hablando, si están usando palabras de más o de menos y una área técnica sobre si se tuvo buena consideración o si faltó".