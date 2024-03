Horacio Elizondo vuelve a la Comisión de Arbitraje

Específicamente, en materia arbitral, Benavides explicó a los medios de comunicación que revisó la normativa y hay dos aspectos claros en los que se está desfasado.



"Se hizo una revisión de las normas que se estaban aplicando en la Federación, particularmente dos, un reglamento de la Comisión de Arbitraje que data del año 2000, por parte de la asamblea general de asociados de la federación, y otro del año 2016 aprobado por el Comité Ejecutivo de la Federación", indicó Benavides, quien realizó una revisión a profundidad de los estatutos de la Fedefútbol, los de FIFA, y el reglamento de Organización del Arbitraje de FIFA.



El fiscal expuso que la conclusión a la que llegó tras la verificación de documentación es que se incumple con los parámetros de FIFA y "en algunos casos la normativa está claramente opuesta a esa reglamentación y lo que he recomendado es inaplicar de manera inmediata todas las normas que estén en contra de lo que dispone FIFA".



Un aspecto fundamental es que la comisión debe estar siempre presidida por un exárbitro y en relación con el resto de los integrantes tienen que ser nombrados por el presidente de la Federación por recomendación del presidente de Comisión de Arbitraje.



Además, que la Federación debe tener en sus manos el control real directo de todo el arbitraje costarricense y no delegarlo a ningún órgano distinto que no sea la Fedefútbol a través de la Comisión de Arbitraje.



"Pienso que la Federación ha venido funcionando con reglamentos que no responden a la actualidad de FIFA. La FIFA, en la versión actualizada en el 2020, tiene un contenido específico sobre arbitraje, establece una clara independencia de la Comisión de Arbitraje con respecto a liga, órganos, asociaciones, sindicatos y dice que es la Federación es la que tiene que tomar el control absoluto del arbitraje y eso hemos venido a plantear hoy", concluyó.