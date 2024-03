Horacio Elizondo: "Presenté mi renuncia, di mis razones y luego me cambiaron todo"

El argentino Horacio Elizondo regresó a la presidencia de la Comisión de Arbitraje y este martes brindó una conferencia de prensa junto a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Estas fue la entrevista completa de Horacio tras regresar a su puesto, luego de haber informado el cese de sus funciones hace 12 días.

—¿Cuáles fueron las condiciones para que se quedara usted en el puesto?



Hay que mirar hacia adelante si no no vamos a poder salir, es lo fundamental de esto y lo que tenemos que entender es que aquí hay un proyecto. El que tiene que crecer es el proyecto y en él estamos todos involucrados.

—¿No cree que se precipitó a la hora de presentar su renuncia?



No, las cosas suceden como suceden... las cosas se hacen como se pueden en un momento, lo que sí es muy importante es que esto nos deja una enseñanza para que podamos aprender y la próxima vez hacerlo mejor.

—¿Cuál será la confirmación de la Comisión de Arbitraje?



El tema de la Comisión de Arbitraje lo tenemos que ver dentro de un esquema como es un cuerpo técnico de un equipo de fútbol, tiene que ser algo muy bien ensamblado, estamos en contacto de día a día con los árbitros con las evaluaciones, en las físicas, de ver cómo están los árbitros, qué necesidades tienen los árbitros.

Esta comisión no esté ajena a la formación y entrenamiento de los árbitros. Aquí tiene que estar todo juntito, el fútbol de primera, segunda, fútbol femenino, Linafa, fútbol playa y fútbol sala

—¿Cuánto conocimiento tiene ya del arbitraje en Costa Rica?



Ahora conozco un poquito más, no el todo, y justamente lo que estoy buscando, preguntando y viendo para que me alcancen sus currículums y hablar. Lo que sí tiene claro el proyecto es cómo quiere armar esa comisión.

—¿Para cuándo estará listo el VAR?



Yo dije que agosto era nuestro objetivo y sigue siendo nuestro objetivo. Tampoco queremos decir en agosto sí o sí, agosto es la fecha, puede ser que nos retrasemos un poquito, pero de este año no va a pasar.



—¿Por qué echó marcha atrás a su decisión?



Acaban de pasar dos hechos muy importantes, yo presenté mi renuncia y di mis razones, luego me cambiaron todo y me dejaron sin razones. Luego me dijeron que lo que dijiste está afuera, aquí está todo.

—¿Qué le pareció la manifestación que hicieron los árbitros?



Los árbitros me hicieron llorar porque yo no sabía nada, fue muy genuina que no me había tocado vivir en ningún momento, nunca vi una manifestación de ese tipo, todo esto tiene que ver con una manera de trabajo que nos pusimos de acuerdo entre todos.



—¿Cómo nota usted a los árbitros referente a la profesionalización del arbitraje?



Ellos están muy contentos de entrar a un proceso de profesionalización y entran a un sentido de pertenencia. Se le comenzará a dar un lugar que ellos desean, de poder tener un contrato que los deje tranquilos. Costa Rica está en un esquema de que si juega cobra y si no lo hace no cobra, por más que tuvo un mal rendimiento tiene que seguir. Yo ejercí la docencia muchos años hasta que llegó un momento en mi carrera en la que tuve que decidir, si cumplía o no cumplía, si era un tiempo delicado, en términos generales, los árbitros están contentos.

—¿Está conforme por la forma en que se dio su renuncia y su regreso?



A veces cuando nos pasan esas cosas yo lo veo mucho más fácil y simple, a veces perdemos de vista de ver las cosas simples. En cada una de nuestras familias qué sucede, exactamente lo mismo, abrazos, discusiones, me voy golpeando la puerta, vuelvo, aclaro... pasan situaciones increíbles, por qué acá pasaría algo distinto. Si yo no disiento con alguien va a ser difícil que coincida con alguien. Discutimos, nos peleamos, nos besamos, pasa de todo en las familias, por qué aquí podría pasar algo distinto.

—¿Sigue Jeffrey Solís como Coodinador de Arbitraje de la Federación?

Llegué a conocerlo como persona y profesional, a los dos meses ya había conocido bastante, es una persona fundamental en este proyecto.



—¿Por qué cree que usted caló tan fuerte en los árbitros de este país?



Yo creo que es una pregunta que se la tiene que hacer a los árbitros. La necesidad de crecer, la necesidad de ser mejores, dignificar el trabajo, yo soy una persona exigente. En mí lo que caló de ellos fueron las ganas.



—¿Los miembros de la nueva Comisión de Arbitraje serían ticos o extranjeros?