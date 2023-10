Horacio Elizondo perfila futuro del arbitraje: VAR y profesionalización

6 de octubre de 2023, 11:12 AM

La idea es que con el correr del tiempo y las temporadas, tal y como lo comprobé en Argentina y Paraguay, es tener en el VAR gente con talento y haya nacido para el VAR, porque no son los mismos talentos que un árbitro del VAR

Queremos trabajar en cómo llegan a la Federación y cómo llegan al máximo nivel y eso es arte de lo que se va a trabajar. No pueden dirigir profesionales y que sean semi amateur. Así como estamos en el camino del VAR, estamos en el camino de la profesionalización del arbitraje.

A mí no me gusta perder, juego para ganar, y siempre gano, aunque pierda porque siempre hay cosas que aprender, quiero un arbitraje a nivel doméstico y nadie nos detiene para ser competitivos a nivel internacional

Me llamó la atención porque es un comportamiento muy infantil. No quiero hacer un juicio de valor sobre este grupo, pero es un llamado de atención. En el arbitraje hay que ser y parecerlo y si no esto provoca un ruido externo