Hombre vandaliza su propia casa porque inquilina no paga hace más de un año

El dueño de una vivienda pintó con spray su propiedad para denunciar que la inquilina no paga el alquiler desde hace más de un año (ver video adjunto de Telenoticias).

La casa en disputa se ubica en Zetillal de Ipís, Goicoechea, Costa Rica. Según los propietarios, desde enero de 2025 una mujer vive en el lugar junto a sus dos hijos menores de ﻿edad sin cancelar el arrendamiento.

En la fachada de la estructura se observan mensajes escritos con pintura en aerosol, en los que se señala que los ocupantes tienen más de un año sin pagar y que, además, no cuentan con servicio de agua potable.

Se intentó conversar con la mujer que habita el inmueble, pero no atendió a la prensa.

Alexander Herrera, uno de los dueños de la propiedad, explicó la situación que enfrentan desde hace más de 16 meses:

“Ha sido una persona muy cortante, muy maleducada. Nos ha tratado muy mal y no hemos podido llegar a ningún tipo de conciliación, a tal punto de que se le puso el desahucio y tenemos un año en estar en trámites con desahucio. Ya tenemos la resolución desde enero, pero hasta la fecha el juez no la ha firmado", explicó Herrera.

¿Cómo hacen con el agua potable?

"Ellos recolectan agua pidiéndole a los vecinos del sector para poder, me imagino, limpiar el servicio sanitario, que no me puedo imaginar cómo puede estar, si no tienen agua desde hace más de un año", agregó.

La abogada experta en derecho procesal civil, Michelle Allen, explicó el proceso a seguir:

“Una vez que se logra determinar estos hechos en la demanda, el juez va a emitir una resolución. Esa resolución se llama resolución intimatoria. Es como un tipo de sentencia anticipada donde el juez le ordena al arrendatario que desaloje el bien. Si la persona no se defiende en cinco días, el juez inmediatamente va a ordenar el desalojo”.

El caso continúa en trámite judicial, a la espera de la firma que permita ejecutar el desahucio.