Hombre tuvo que pagar ₡5 millones a exesposa por daño moral tras infidelidad

Un hombre fue condenado a pagar ₡5 millones de colones a su exesposa por daño moral, luego de que se comprobara que le fue infiel.

Recientemente, el Tribunal de Familia emitió dos resoluciones en procesos de divorcio en los que ordenó el pago de indemnizaciones por daño moral derivado de infidelidades.

El caso más reciente ocurrió en enero de este año. Se trata de un comerciante de Alajuela que solicitó el divorcio a su pareja. Según el expediente, la mujer presentó una contrademanda solicitando daños y perjuicios, al demostrar que el hombre mantenía una relación extramarital que incluso era pública en redes sociales.

En la resolución, el Tribunal ordenó: “Se condene al actor, de conformidad con el artículo 1045 del Código Civil, al pago de daños y perjuicios derivados del daño moral causado con su actuar adulterino, que me ha generado vergüenza, dolor, depresión, ansiedad y baja autoestima”.

Tras las pruebas presentadas, el Tribunal de Familia ordenó al hombre pagar ₡5 millones por daño moral.

Este tipo de casos requieren demostrar el perjuicio con pruebas suficientes ante el Tribunal. Por ejemplo, en agosto de 2025 se reportó otro caso en el que una mujer debió pagar ₡1 millón de colones a su exesposo, luego de que su infidelidad lo llevara a renunciar a su empleo.

Según especialistas, los pagos por daño moral deben ser proporcionales a la capacidad económica del demandado.