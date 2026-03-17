Hombre que vandalizó histórico muro que sobrevivió a terremotos en Cartago quedó grabado

Para las autoridades municipales, el daño va más allá de un simple grafiti. Se trata de una estructura que forma parte de los pocos vestigios históricos que aún conserva la antigua metrópoli.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la tapia del conocido Parquecito de Piedra, en barrio La Soledad de Cartago, justo al costado de la sede del PANI.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un sujeto, con un aerosol en sus manos, se acerca a un muro y comienza a escribir frases ofensivas contra el Patronato Nacional de la Infancia.

De acuerdo con el historiador Franco Fernández, el sitio formaba parte de un espacio conocido como “La Pesa”, donde en el pasado se reunía el ganado antes de ser comercializado.

Las estructuras que aún se conservan fueron construidas con calicanto, una técnica antigua que combinaba piedra, arena y cal para levantar muros sólidos y resistentes.

Este tipo de material fue utilizado en importantes edificaciones públicas e iglesias antes de los terremotos de 1841 y 1910, por lo que representa una muestra valiosa de la arquitectura de esa época.

Pero ¿a qué se expone el responsable de estos hechos? La legislación vigente establece penas de entre uno y tres años de cárcel por daños al patrimonio.

Este caso no es aislado. Tras la consulta de Telenoticias, el Patronato Nacional de la Infancia indicó que en la última semana ha presentado una serie de denuncias por vandalismos similares en un albergue en Moravia y en las oficinas locales de Alajuela, Vásquez de Coronado, Poás, Vara Blanca y San Pablo.

El caso ahora quedó en manos de las autoridades judiciales.