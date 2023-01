Hombre que casi muere ahogado busca al héroe que le salvó la vida

"Estaba en el mar, era la 1:30 p.m. y noto que no estoy tocando el fondo. Nado hacia la costa, pero hay una corriente fuerte que no me deja nadar. Entonces mantuve la calma y empecé a flotar, pero venía saliendo de una situación estomacal y me cansé y sentía que me hundía, que no tenía fuerzas y alcancé a decir: '¡ayuda!'.

"Entonces escuché una voz, que me dijo que me pusiera de espaldas y mantuviera la calma y que él me iba a remolcar. Este joven con toda la fuerza me remolcó, no sé cuanto tiempo duramos saliendo, y la gente que estaba conmigo se dio cuenta y se vinieron acercando para relevar a este muchacho, me decían que yo venía blanco y con los labios morados, pulsaciones altísimas, y el muchacho estaba agotado, él se fue a recuperarse, y ahí perdimos el contacto", narró De la Vega a Teletica.com