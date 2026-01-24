Hombre de 74 muere tras ser atacado por enjambre de abejas

Un hombre de 74 años, cuya identidad aún no ha trascendido, falleció este sábado tras ser atacado por un enjambre de abejas en Orotina, específicamente en la localidad de Ceiba, Guayabal.

Según el Cuerpo de Bomberos, el adulto mayor conducía un tractor y por razones que se desconocen, chocó contra un árbol donde estaba el panal de abejas.

Tras el incidente, los insectos lo atacaron a él y a un segundo hombre de 46 años, el cual resultó con múltiples picaduras, pero fue llevado en condición estable hasta el centro médico.

El incidente, atendido por el benemérito cuerpo, no dejó más víctimas.

Por ahora el caso queda en manos de las autoridades judiciales quienes, en razón de la forma de la muerte, deberán apersonarse al lugar para el levantamiento del cuerpo.



