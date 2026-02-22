EN VIVO
Hombre condenado a 70 años de prisión por asesinar a joven para robarle bicicleta

El imputado ya tenía una condena previa por agredir sexualmente a dos turistas, informaron las autoridades.

Por Mónica Matarrita 22 de febrero de 2026, 15:00 PM

Un hombre fue condenado a 70 años de prisión tras asesinar a una joven madre para robarle su bicicleta en Puntarenas.

El sujeto también atacó con un machete a otra mujer que corría para evitar que le quitaran sus tenis y engañó a la víctima ofreciéndole alcohol y cigarrillos antes de cometer el homicidio.

Según informaron las autoridades, el imputado ya contaba con una condena previa por agredir sexualmente a dos turistas.

Irene Freer, máster en violencia de género, comentó sobre el caso, señalando la gravedad de los actos cometidos por el imputado.

