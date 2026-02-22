Nacional
Hombre condenado a 70 años de prisión por asesinar a joven para robarle bicicleta
El imputado ya tenía una condena previa por agredir sexualmente a dos turistas, informaron las autoridades.
Un hombre fue condenado a 70 años de prisión tras asesinar a una joven madre para robarle su bicicleta en Puntarenas.
El sujeto también atacó con un machete a otra mujer que corría para evitar que le quitaran sus tenis y engañó a la víctima ofreciéndole alcohol y cigarrillos antes de cometer el homicidio.
Según informaron las autoridades, el imputado ya contaba con una condena previa por agredir sexualmente a dos turistas.
Irene Freer, máster en violencia de género, comentó sobre el caso, señalando la gravedad de los actos cometidos por el imputado.