Hombre asegura ser atormentado por gallo que canta todas las noches: "Esto es insoportable"

Un vecino de San Juan de Santa Bárbara de Heredia asegura ser atormentado por un gallo que canta todas las noches frente a su casa y que le no le permite dormir.

Lo que más le molesta es que, indica, el animal canta, practicamente, cada hora, y por más que ha conversado con los dueños, dice que poco o nada les importa hacer algo al respecto.

“El problema es que es una propiedad muy grande donde guardan maquinaria municipal y el gallo es de uno de los trabajadores, pero claro, ellos se van y durante la noche queda el animal solo cantando y cantando, a ellos no les afecta porque no están, pero los que vivimos cerca ya estamos hartos y no sabemos qué hacer”, relató el afectado, que prefirió no dar su nombre.

Audio grabado por el afectado del gallo cantando durante la noche:



¿Qué dice la ley?

Según indicó el ciudadano, él acudió al Ministerio de Salud, debido a que es un tema contaminación por ruido.

Sin embargo, en la institución le indicaron que el caso obedece al artículo 28, y que debe ser atendido por SErvicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

Artículo 28. En el caso de sonidos causados por animales, las denuncias deben ser presentadas ante el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) quien realizará las valoraciones pertinentes respecto a sus competencias. En caso de tratarse de establecimientos comerciales o industriales SENASA podrá solicitar la intervención del Ministerio de Salud según sea requerido. Solamente procede la realización de mediciones de ruido por parte del Ministerio de Salud cuando estos sean sonidos causados por fuentes artificiales.

Ante esto, Teletica.com realizó la consulta al Servicio Nacional de Salud Animal, pero su respuesta fue que, “al ser un caso de salud pública, la potestad es del Ministerio de Salud”.

Mientras las instituciones se ponen de acuerdo, este vecino dice que seguirá gastando todas las vías administrativas para buscar una solución.

“Estoy harto, ya esto es insoportable de verdad, es que tienen que ponerse en mi lugar, es toda la noche a cada hora o más ese gallo no para de cantar, es desgastante realmente”, acotó.