Hogar de adultos mayores pide auxilio para no cerrar

La Fundación Hogar del Adulto Mayor Madre Berta Acuña está en riesgo de cerrar sus puertas debido a la pandemia del COVID-19.

Este centro está ubicado en San Pablo de Heredia y desde hace 25 años hospeda anualmente a 40 adultos mayores: el 95% declarados en abandono y el 90% con dependencia total 24 horas al día.

Además, mediante el programa de Red de Cuido modalidad atención domiciliaria, abastecen de medicamentos, equipos, alimentación y demás implementos a más de 160 adultos mayores de cantones heredianos para garantizarles una calidad de vida desde sus casas.

El hogar brinda a los adultos mayores servicios como enfermería, fisioterapia, geriatría, nutrición, psicología, gerontología, recreación y estimulación, entre otros; también cubre todas las necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestimenta, medicamentos, artículos de higiene, entre otros.

Aproximadamente, cada adulto mayor requiere entre ₡500.000 y ₡1.500.000 mensuales para garantizar todas sus necesidades básicas.

“Actualmente tenemos costos de operación muy altos que se han aumentado debido a la pandemia. Tenemos a una población de adultos mayores que no puede contribuir económicamente y dependemos únicamente de la ayuda de los demás. Sin esta ayuda no podremos mantener nuestra puerta abierta y somos el hogar de más de 40 personas que no tienen donde ir. Confiamos en que los costarricenses nos ayudarán a seguirle dando una calidad de vida a nuestros adultos mayores y que lograremos salir adelante”, aseguró Yolanda Benavides, gerontóloga del hogar.

Los principales contribuyentes del hogar son el CONAPAM y la JPS, así como miembros de la comunidad y empresas que les brindan sus productos.

Sin embargo, en vista de la situación actual, estos ingresos se han reducido a tal nivel que no cubren los gastos mínimos de atención y que permitan el funcionamiento de la fundación.

Además, la imposibilidad de realizar actividades para recaudar fondos y el aumento en el gasto de implementos de limpieza y desinfección, han hecho que el hogar no tenga los recursos necesarios para seguir funcionando.

¿Cómo podemos ayudar?

La fundación y Producciones Musicales Añoranzas desarrollarán el Festival SOS Hogar Madre Berta Acuña, un evento virtual de más de cuatro horas de arte, música y comedia con el que se pretende recaudar fondos y asegurarles un hogar a los 40 adultos mayores.

El festival se llevará a cabo este sábado 24 de octubre de mediodía a 5 p. m. y será transmitido por medio de la plataforma www.mastelevisioncr.com.

El programa estará compuesto por músicos y agrupaciones nacionales tales como la Banda Chiqui Chiqui, Dionisio Cabal, el Coro Intermezzo Costa Rica, la agrupación One Note Sax, los saxofonistas David Solano y Oscar Valverde, el dúo Al Sur, el pianista Fernando Meléndez, la Marimba Alegre, el cantante y guitarrista Antonio Alvarado y el Grupo Añoranzas. Asimismo, contará con la animación del comediante Un Tal Juan Diego.

Durante el festival, el público podrá disfrutar de manera gratuita de las diversas presentaciones, con el objetivo de que pueda realizar su donación a través de transferencia bancaria o SINPE Móvil (8922-2626).

También se estarán recibiendo donaciones en efectivo y en especie (pañales, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, entre otros) en las instalaciones del hogar y en el Centro Cultural de San Pablo de Heredia.