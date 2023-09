HNN habilita pasillos y oficinas para atender a pacientes de virus respiratorios

"Esta emergencia que estamos teniendo no se visualiza en el número de pacientes respiratorios que se tienen, sino en los pacientes que están en una condición de críticamente enfermos. Y esto sumado a otros pacientes que no son respiratorios y no dejan de aparecer, como accidentes de tránsito, politraumas, quemados, intoxicados, pacientes de cirugías cardiacas, de ortopedia o neurocirugía", recalcó el médico.