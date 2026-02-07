Histórico récord de audiencia en elecciones del 1 de febrero: Teletica encabezó todas las transmisiones

La televisión sigue siendo el medio más utilizado por los electores para informarse. Las elecciones del 1 de febrero rompieron récord de audiencia en televisión, y Teletica Canal 7 lideró el rating en todas las franjas horarias de las transmisiones.

Desde temprano, antes de amanecer, nuestro equipo ya estaba en la Escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago, en la Junta 3626, uno de los muchos puntos donde iniciamos la cobertura.



Al mismo tiempo, en las instalaciones de Teletica, decenas de compañeros preparaban la transmisión especial que llegó hasta sus hogares.

Miles de televidentes a lo largo y ancho del país nos acompañaron desde las primeras horas, ubicándonos en el primer lugar de su preferencia.

Audiencia durante la jornada

De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Teletica : 8,7 puntos de rating

: 8,7 puntos de rating Repretel: 5,6

Multimedios y Opa TV: 0,5

Extra TV: 0,2

Trivisión: 0,8



De 6:00 p.m. a 11:24 p.m. (momento de resultados):

Teletica : 20,3 puntos de rating

: 20,3 puntos de rating Repretel: 12,8

Multimedios: 2,5

Opa TV: 0,7

Extra TV: 0,4

Trivisión: 1,7

Comparación con elecciones anteriores

La televisión también rompió récord de audiencia en comparación con el 2022:

6 de febrero de 2022: 1.038.000 costarricenses siguieron las transmisiones.

1.038.000 costarricenses siguieron las transmisiones. 1 de febrero de 2026: 1.245.000 personas, un aumento significativo.

Por hogares:

2022: 586.960

2026: 766.060

El esfuerzo detrás de la transmisión

Al menos 150 personas trabajaron en Teletica para llevar hasta su hogar la mejor información electoral.

Gracias por elegirnos y hacernos parte de su hogar. Su preferencia nos inspira y nos compromete a seguir trabajando, siempre con usted.