Histórico récord de audiencia en elecciones del 1 de febrero: Teletica encabezó todas las transmisiones
Gracias por su preferencia. La televisión sigue siendo el medio más utilizado por los electores para informarse.
La televisión sigue siendo el medio más utilizado por los electores para informarse. Las elecciones del 1 de febrero rompieron récord de audiencia en televisión, y Teletica Canal 7 lideró el rating en todas las franjas horarias de las transmisiones.
Desde temprano, antes de amanecer, nuestro equipo ya estaba en la Escuela Julián Volio Llorente, en El Carmen de Cartago, en la Junta 3626, uno de los muchos puntos donde iniciamos la cobertura.
Al mismo tiempo, en las instalaciones de Teletica, decenas de compañeros preparaban la transmisión especial que llegó hasta sus hogares.
Miles de televidentes a lo largo y ancho del país nos acompañaron desde las primeras horas, ubicándonos en el primer lugar de su preferencia.
Audiencia durante la jornada
- De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Teletica: 8,7 puntos de rating
- Repretel: 5,6
- Multimedios y Opa TV: 0,5
- Extra TV: 0,2
- Trivisión: 0,8
De 6:00 p.m. a 11:24 p.m. (momento de resultados):
- Teletica: 20,3 puntos de rating
- Repretel: 12,8
- Multimedios: 2,5
- Opa TV: 0,7
- Extra TV: 0,4
- Trivisión: 1,7
Comparación con elecciones anteriores
La televisión también rompió récord de audiencia en comparación con el 2022:
- 6 de febrero de 2022: 1.038.000 costarricenses siguieron las transmisiones.
- 1 de febrero de 2026: 1.245.000 personas, un aumento significativo.
Por hogares:
- 2022: 586.960
- 2026: 766.060
El esfuerzo detrás de la transmisión
Al menos 150 personas trabajaron en Teletica para llevar hasta su hogar la mejor información electoral.
Gracias por elegirnos y hacernos parte de su hogar. Su preferencia nos inspira y nos compromete a seguir trabajando, siempre con usted.