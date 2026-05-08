Histórico: Dos mujeres protagonizan momento clave del Traspaso de Poderes

Costa Rica vive este 8 de mayo un momento histórico en su vida democrática.

Por primera vez, una mujer asumirá la Presidencia de la República frente a otra mujer al mando de la Asamblea Legislativa. La presidenta legislativa, Yara Jiménez, será la encargada de juramentar a Laura Fernández durante el acto oficial del Traspaso de Poderes.

Para el experto en política José Andrés Díaz, este momento representa el resultado de décadas de transformaciones sociales y políticas orientadas a reducir las brechas de género en el acceso al poder.

“Es un elemento simbólico importante que permite observar cómo todos los procesos, transformaciones y acciones afirmativas que se vienen realizando en Costa Rica desde los años noventa, han permitido variar las diferencias de género que enfrentaban las mujeres y permitir, de una manera más justa, que también puedan acceder a cargos públicos de representación popular”, explicó.

El analista político e historiador Vladimir de la Cruz destacó a Teletica.com el peso democrático y simbólico del acto.

“Es uno de los actos más importantes de la vida democrática del país, el cambio de gobierno. En este caso, resalta que ese cambio de gobierno sea asumido por la presidenta de la Asamblea Legislativa, quien juramenta a la presidenta de la República. Es un hecho que exalta a la democracia, la enorgullece y la exhibe ante el mundo”, manifestó.

El Traspaso de Poderes no solo marca el inicio de una nueva administración, sino también un capítulo inédito en la historia política costarricense, donde dos mujeres protagonizaron el acto más representativo de la democracia nacional.