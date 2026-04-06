Historias del crimen: La masacre de Alajuelita

No fue un crimen más. Fue el hecho de sangre que marcó la década de los ochenta en nuestro país, y que aún es motivo de interrogantes.

En abril de 1986, un homicidio multiple ocurrido en el cerro San Miguel, en Alajuelita, conmocionó a Costa Rica y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva.

Las víctimas,siete mujeres, habían participado horas antes en una actividad religiosa en la conocida Cruz de Alajuelita, un sitio emblemático de peregrinación, lo que añadió un componente aún más impactante al caso.



Los hechos se desarrollaron en las inmediaciones de esta zona montañosa, donde las víctimas fueron halladas sin vida en condiciones que evidenciaban un alto grado de violencia. La escena generó múltiples interrogantes desde el inicio, tanto por la brutalidad del acto como por el contexto en que ocurrió, tras una jornada marcada por la fe y la convivencia.



Hoy, cuatro décadas después, el crimen de Alajuelita sigue sin resolverse. De hecho, judicialmente el caso está prescrito. Para muchos, representa una de las deudas pendientes de la justicia costarricense y un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de investigación para evitar que hechos como este queden en la impunidad.



En el programa Historias del Crimen, de Teletica.com, se recordó ese sonado caso, al mismo tiempo que se entrevistó a un experimentado periodista que escribió un libro al respecto, así como un exinvestigador judicial que estuvo en la escena del crimen.

Puede encontrar el podcast de ese programa en el siguiente enlace.