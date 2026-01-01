Historias del Crimen: Este jueves se cumplen 30 años del secuestro de Boca Tapada

Este primer día de enero del 2026 se cumplen exactamente tres décadas del secuestro de Boca Tapada de San Carlos, un hecho que mantuvo al país entero en vilo durante más de dos meses.

El 1.º de enero de 1996, en plena celebración de Año Nuevo, dos mujeres —la turista alemana Nicola Fleuchaus, de 24 años, y la guía turística suiza nacionalizada costarricense Regula Susana Siegfried, de 50 años— fueron capturadas por un comando armado en el hotel Laguna del Lagarto Lodge, situado en la Zona Norte del país, muy cerca de la frontera con Nicaragua.



Varios encapuchados, armados con ametralladores, irrumpieron en el hotel minutos después de la cena, amenazando al resto de turistas y empleados y llevándose a las dos mujeres.

Desde el primer momento, las autoridades costarricenses reaccionaron con un operativo policial, para ese entonces sin precedentes, liderado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con la colaboración otros cuerpos policiales.

El hecho, que tuvo una duración de 71 días, tuvo trascendencia internacional, pues medios de comunicación europeos y policía alemana llegaron al país para conocer, de primera mano, lo que estaba ocurriendo.

El entonces jefe de la delegación del OIJ de San Carlos, Fernando Sánchez, participó de una entrevista en el programa Historias del Crimen, de Teletica, en la cual dio detalles poco conocidos del histórico secuestro.

Usted puede escuchar de nuevo ese podcast en el enlace adjunto.



