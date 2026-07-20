Historia detrás de la parrandera guanacasteca: ritmo que nació de la vida en haciendas

Periodista: Jimena López Araya.

Lejos de ser una composición improvisada, la estructura de la parrandera responde a elementos muy específicos que recrean escenas de las antiguas haciendas guanacastecas.

"Cuando prende la mecha de la fiesta se oye un centellazo con un golpe fuerte. Luego bajan el volumen para crear suspenso y, cuando meten la pólvora en el tubo, vuelve a subir la tensión. Cuando sale la bomba, ese sonido lo imitan con el platillo y, cuando revienta arriba, con el bombo. Ese es el inicio de la parrandera", explica Ronald Estrada, director de la banda de Guanacaste.

El especialista añade que muchas parranderas también incorporan los llamados toques de ordenanza, fragmentos musicales utilizados antiguamente para transmitir órdenes en los cuarteles militares (ver video adjunto).

​"Todo se anunciaba por medio de esos toques. Se llamaba a los soldados con la trompeta y esa tradición terminó incorporándose a la música guanacasteca", señala.

Con el paso de los años, la parrandera dejó de ser únicamente una representación sonora de la vida en las haciendas y se convirtió en uno de los símbolos culturales más representativos de la provincia.

Según el experto, este género es único y no tiene una réplica exacta en otra parte del mundo.

​"No se repite en ninguna otra parte del mundo. A veces se confunde con el tambito, pero la parrandera mantiene un ritmo diferente, inspirado en el movimiento del sabanero montado a caballo. Por eso la música guanacasteca tiene algo muy especial", afirma.

Hoy, la parrandera acompaña turnos, fiestas patronales, desfiles, montaderas e incluso funerales. Su permanencia demuestra que la música también conserva la memoria de un pueblo y que, a través de cada interpretación, continúa contando la historia, las tradiciones y la identidad de Guanacaste.

