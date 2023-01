Hijos de Shakira y Piqué: ¿Víctimas inocentes del éxito musical del momento?

​La nueva canción de la artista colombiana Shakira sigue siendo el tema de conversación y no podemos obviar el hecho de que los hijos de la barranquillera y el exfutbolista español Gerard Piqué están en el medio del pleito.

"Tristemente, tengo varios casos en que se genera esta contaminación de uno hacia el otro, en la cual se exponen situaciones de pareja a los niños, que no deberían de enterarse, porque mamá le debe a su hijo como mamá, y papá le debe a su hijo como papá y no como pareja. Y esto que está pasando con Shakira y Piqué pasa, pero a un impacto diferente. Los chicos al final son los que se ven afectados porque indiferentemente si papá se equivocó o mamá se equivocó, a nivel de pareja, a los chicos les va a valer porque ese es mi papá y esa es mi mamá", comentó Chacón.

"En la escuela pueden sufrir de burlas y señalamientos. Entonces no solo hay una situación en la dinámica familiar, sino que se les expone a situaciones complicadas socialmente hablando, que se devuelve en más ansiedad y depresión", agregó Chacón.

"Yo pienso que siempre los conflictos de pareja deben de separarse de la relación con los hijos, y eso es muy difícil porque los hijos a veces se vuelven parte del botín de guerra. Entonces una exposición tan mediática como esta en que hay una declaración de guerra entre papá y mamá, en que ella le reclama cosas y Piqué se pronuncia, deja a los chicos en medio del fuego cruzado, entonces ellos siempre son los actores no voluntarios del pleito, pero que están en la primera fila de ataque y son definitivamente afectados emocionalmente", detalló la psicóloga.

"No creo que la canción sea la mejor manera, muy creativa, Shakira monetizando su dolor, hay posturas de todo tipo, pero cada quien procesa su dolor de la manera que sabe y con su creatividad. Pero quizás no midió las implicaciones de esto en los chicos", concluyó Zúñiga.

​Asimismo, la psicóloga asegura que Piqué fue el primero en sacar a la luz su relación con Clara Chía, y no respetó un tiempo prudencial tras la ruptura con Shakira.

"Hubiera sido preferible que se hubiera divorciado y ya después hubiera hecho pública su relación con Clara Chía. Y así los hijos no hubieran tenido que ver tanta cosa y escuchar los comentarios de sus padres. Además, la canción no es nada que los hijos ya no conozcan, más bien pueden ver que su mamá es artista y está haciendo de su crisis emocional y de su duelo, una canción de liberación y hasta que está facturando como ella dice. Aparte de que esa es su forma de cerrar un duelo", finalizó.