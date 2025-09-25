Hija de “Macho Coca”, sospechosa de robo de combustible, quedó libre y sin medidas

La hija de Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, quedó en libertad y sin ningún tipo de medidas cautelares luego de que fuera detenida por agentes judiciales por el aparente robo de combustible.



Bell Jiménez fue capturada durante un operativo policial realizado dentro de una propiedad, el pasado lunes 22 de setiembre, en Villa del Mar, Limón.



Tras una consulta de Teletica.com, el Ministerio Público confirmó que apelaron la decisión que tomó el Juzgado Penal de la zona.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Limón informó que el Juzgado Penal de la zona dispuso la libertad de la imputada sin ningún tipo de medidas cautelares, por lo que el Ministerio Público apeló la resolución. Ahora se debe esperar a que el Tribunal Penal de la zona programe una nueva audiencia”, indicó la institución.

En el lugar allanado, los agentes judiciales localizaron y decomisaron, aproximadamente, 1.250 litros de combustible, almacenados en seis estañones y tres pichingas.



El padre de la sospechosa, alias “Macho Coca”, fue detenido en octubre de 2024 durante una serie de allanamientos realizados en los sectores de Moín, Cocos y Playa Bonita, en Limón; por los aparentes delitos de robo y transporte ilegal de combustible. Actualmente, cumple prisión preventiva.

