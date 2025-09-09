“Héroes por la Vida” regresan por cuarto año consecutivo para apoyar escuelas

Por cuarto año consecutivo, la organización israelí “Héroes por la Vida” llegó a Costa Rica con una brigada de voluntarios para brindar apoyo a centros educativos con escasos recursos. La iniciativa forma parte del programa “Independencia Verde”, promovido por la Embajada de Israel en el marco de las celebraciones patrias costarricenses.

Durante su estadía, que fue del 28 de agosto al 7 de septiembre, los 30 voluntarios realizaron trabajos de remodelación en escuelas ubicadas en Alajuelita, dando continuidad a labores iniciadas en años anteriores en centros de Tibás, San Felipe de Alajuelita, Río Segundo de Alajuela y Coronado.

Las actividades incluyeron mejoras en infraestructura y dinámicas educativas con estudiantes, enfocadas en valores, convivencia, respeto, prevención del bullying y refuerzo académico en materias como inglés, matemática y geografía.

“Este es un signo del acercamiento de dos pueblos hermanos, que siempre han estado dispuestos a apoyarse y a estrechar sus lazos de cooperación y amistad”, expresó la embajadora de Israel, Michal Gur-Aryeh, durante su visita a los centros intervenidos.

La ONG fue fundada en 2013 y ha desarrollado proyectos de voluntariado en países como México, Nepal, Argentina, India y Etiopía. En Centroamérica, han trabajado en Guatemala y Panamá desde 2017, y en Costa Rica desde 2022.

El Centro Israelita Sionista de Costa Rica y la Embajada de Israel coordinan las actividades, que buscan generar un impacto positivo en las comunidades educativas mediante remodelaciones extremas y acompañamiento pedagógico.