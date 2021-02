¡Héroe sin capa! Hombre salva a niña y a su madre de un atropello

Pasado el mediodía del domingo 14 de febrero, la comunidad de El Bosque, en San Rafael de Oreamuno, Cartago, fue testigo de lo que Estaban Campos Cortés llama un "verdadero milagro".



El conductor de un taxi perdió el control del vehículo y este se subió a la acera: iba directo hacia donde estaban doña Gabriela y su hija Mariana, de apenas año y nueve meses de edad. De repente, apareció Campos y con rápida reacción logró levantar a la niña y empujar a su madre, mientras el taxi pasaba por la acera, salvándolas de morir atropelladas.

El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad y muestra los segundos de angustia que se vivieron el domingo.

Teletica.com conversó con Esteban, quien se convirtió en un verdadero ángel para estas dos mujeres.

“Primero que nada, darle la gracias a Dios por ponerme en ese instante en ese lugar, de alertarme de que algo iba a pasar y yo poder correr a tiempo y rescatarlas a las dos porque si no hubiera sido una cosa muy triste”, mencionó.

(En la imagen don Esteban con doña Gabriela y Marianita)

Campos es carnicero de profesión y en ese momento se encontraba laborando en la carnicería San Rafael, iba a toparse con doña Gabriela para recoger una encomienda.

“Yo estaba en la carnicería atendiendo a un cliente, que de hecho es el dueño del carrito que el taxi golpeó antes y lo hizo metido a la acera, yo iba a recoger una encomienda que la muchacha me traía a mí, entonces ella me esperaba en la esquina.

“Cuando yo la vi, le dije al cliente que me regalara un momentico y salí rápido, fue cuando yo cruzo la calle, vuelvo a ver y veo el taxi donde viene sin control, impacta el carro que estaba a la orilla y se sube a la acera, yo a como puedo corro rápido, me brinco el caño e inmediatamente reacciono y agarro a la chiquita y la empujo a ella para que no las golpeara.

“Ahí lo que hice fue capeármelo con ellas, siempre me golpeó un toque por atrás, pero muy poco realmente, a como venía ese carro, bueno, ni imaginar lo que hubiera pasado”, relató el cartaginés.

Taxista en estado de ebriedad

De acuerdo con Esteban, cuando llegó la Policía de Tránsito le hicieron la alcoholemia al taxista y resultó positiva.

“Ese taxi desde que venía arriba venía muy rápido, luego cuando el Tránsito le hizo la alcoholemia esta resultó positiva, venía muy tomado, entonces por eso perdió el control, de viaje se veía que no tenía el control del automóvil. Luego fue detenido porque andaba tomado”, indicó.

Fuentes policiales confirmaron a Teletica.com que, en efecto, la tarde de aquel domingo atendieron un accidente en el mismo sector con un hombre detenido por estar bajo los efectos del licor y provocar un accidente.

Héroe y padre de familia

Este carnicero relata que también es padre de dos hijos, de 10 y 17 años, y sabe lo que es vivir esa gran responsabilidad de protegerlos.

“Uno tiene hijos y sé el cuidado que hay que tener con ellos, yo tuve una reacción rápida que solo Dios me la dio en ese momento.

“La señora es clienta de la carnicería, yo tengo muchos años de conocerla, toda la familia de ella me agradeció mucho, la verdad que todo el pueblo de El Bosque, vieran cómo han estado de agradecidos.

“Yo quedé en shock del mismo susto, como a los 20 minutos me fui despabilando, yo entré en razón cuando me enseñaron el video y me di cuenta que de verdad fue un milagro que no nos pasara nada”, concluyó el orgulloso carnicero.