Hernán Medford: "Nuestro fútbol está manejado por gente que no sabe de fútbol"

Hernán Medford dejó el banquillo del Sporting este domingo, tras una caída más de su equipo. El entrenador aprovechó para hablar sobre lo que ve en fútbol nacional y la labor de la Unafut.

"Ahora que estoy fuera del fútbol no me pueden castigar. Pero la Unafut tiene que cambiar, está siendo manejada por gente que no sabe de fútbol", aseguró el estratega.