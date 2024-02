Hernán Jiménez se despedirá de los ticos en el Melico Salazar

"Hernán ha sido una persona que se ha hecho una carrera impecable, impresionante a nivel internacional, lo cual ha puesto nuestros ojos de admiración sobre él.

"Realmente escribió un guion con conciencia y con ciencia, y, al ponerlo en escena con una producción a la que le pudimos agregar un poco de amor nosotros, en cuanto a la parte visual y sensorial, yo creo que la gente termina diciendo: ‘Me llevé no solamente el típico 'stand up' al que estoy acostumbrado, de un telón y un micrófono, sino toda una experiencia’”, expresó Juan Carlos Campos, productor de ONE CR.