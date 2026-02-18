Hermanos y primo sospechosos de contaminar contenedores con droga en predio de Limón

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló una organización que se dedicaba a la exportación de cocaína a Europa, mediante la contaminación de contenedores de mercancías lícitas.

El grupo era comandado por dos hermanos de apellido Artavia, así como un primo de estos, de apellido Chavarría, quienes tenían un predio en el que se llevaba a cabo la reparación de containers; momento que supuestamente aprovechaban para introducirles la droga, antes de su salida del país rumbo al viejo continente (vea video adjunto de Telenoticias)﻿.

La investigación contra el grupo inició en 2023, cuando a través de los escáneres situados en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, se detectaron dos toneladas de cocaína ocultas en un cargamento lícito de piña que iba a ser exportado a Bélgica, detalló el director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden.

A través de diferentes diligencias, se logró determinar el punto exacto en el que se había dado la contaminación y al conductor del tráiler, de apellido Calvo, que se encargó de llevar el container con droga hasta el puerto.

El operativo tiene lugar en cuatro puntos en Los Cocos, Matama y Liverpool, en el cantón limonense. En los allanamientos participan, además de la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública.

También está presente el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que paralelamente persiguió al mismo grupo por aparente legitimación de capitales.

De hecho, el fiscal general Carlo Díaz mencionó que, producto de las presuntas actividades ilícitas, la organización obtuvo propiedades y vehículos, los cuales se tenían a nombre de distintos testaferros, en un intento de darles apariencia de legalidad.