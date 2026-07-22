Hermanos Baltodano Briceño: dos nombres grabados para siempre en la historia de Guanacaste

Los hermanos Edgardo Baltodano Briceño y Enrique Baltodano Briceño representan el talento, la perseverancia y los valores que distinguen a Guanacaste. Ambos dejaron una huella en la provincia desde sus respectivas áreas de trabajo.

Sus nombres también forman parte de espacios de relevancia para la comunidad de Liberia. El hospital del cantón lleva el nombre de Enrique Baltodano. El estadio de la ciudad lleva el nombre de Edgardo Baltodano (ver video adjunto).

Los hermanos crecieron en el seno de una familia guanacasteca. Desde jóvenes conocieron la importancia del trabajo honesto, la solidaridad y el servicio a los demás.

Cada uno construyó su propia trayectoria profesional. Ambos compartieron una visión enfocada en el desarrollo de Guanacaste y en la creación de oportunidades para las nuevas generaciones.

A lo largo de sus carreras impulsaron iniciativas en sus respectivos campos. Su trabajo destacó por el compromiso con el bienestar de sus comunidades.

Su historia también refleja el valor de la familia como motor para alcanzar metas y enfrentar desafíos. Su legado trasciende los cargos que ocuparon y los reconocimientos que recibieron.

El impacto de su trabajo permanece en la sociedad guanacasteca. Sus nombres forman parte de la historia de una provincia que ha contado con figuras comprometidas con su crecimiento y con el desarrollo de Costa Rica.

Edgardo y Enrique Baltodano Briceño representan así el espíritu de Guanacaste y el aporte de sus habitantes al fortalecimiento de sus comunidades.