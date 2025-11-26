Hermana y abogada de Celso Gamboa acusa un complot internacional para extraditarlo

La abogada y hermana de Celso Gamboa argumentó que existe un complot internacional en contra de su defendido.

Las declaraciones de Natalia Gamboa fueron emitidas este miércoles ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, durante la audiencia de revisión de los recursos presentados contra la resolución del 7 de octubre, que había avalado la entrega de Gamboa, así como de Jonathan Álvarez y Edwin López, alias "Pecho de Rata" a las autoridades de Estados Unidos.

Estas tres personas son investigadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por el aparente delito de tráfico internacional de drogas y pide su extradición al país norteamericano.



Durante esta mañana y, a solicitud de la propia defensora, el tribunal declaró privada la declaración de Celso Gamboa, lo que obligó a retirar a la prensa de la sala e impidió conocer el desarrollo de la vista oral. A las 11:43 a.m., uno de los jueces confirmó que la declaración privada del imputado ya había sido tomada.



La audiencia, realizada en la sede judicial de Goicoechea, corresponde a la etapa de revisión de los argumentos de los imputados y sus defensas técnicas, quienes buscan que se anule la resolución que confirmó su condición de extraditables. El espacio fue fijado para este 26 de noviembre, tras escuchar las posiciones de todas las partes.



Según la resolución que se encuentra en revisión, Estados Unidos solicita la entrega de Gamboa, Álvarez y López dentro de una causa penal vinculada con presunto tráfico internacional de drogas. La vista constituye un paso formal previo a que se emita una decisión definitiva sobre su entrega a la jurisdicción estadounidense.



En esta misma sesión se tenía programado analizar los recursos presentados a favor de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, también requerido en extradición; sin embargo, el Tribunal decidió reprogramar su estudio para la tercera semana de diciembre, debido a que su abogado participa simultáneamente en el juicio del denominado Caso Fénix, actualmente en su fase final.



Durante el espacio que permaneció abierto al público, Natalia Gamboa lanzó una serie de cuestionamientos al proceso. Afirmó que “no es coincidencia ni casualidad” que su hermano fuese designado como el primer extraditable bajo la reforma constitucional reciente y aseguró que el director del OIJ, Randall Zúñiga, habría manifestado que “por tres años se venía planeando (la extradición), primero con la DEA”. Sostuvo que estas conversaciones habrían ocurrido incluso antes de la existencia del marco legal que habilitó la extradición.



La abogada también dijo que el Ministerio Público actuó con “opacidad”, señalando que la defensa no pudo obtener certificaciones y documentos clave relacionados con supuestas intervenciones de agencias extranjeras en territorio nacional. “Esto se nos respondió de manera opaca… aquí se vulneró el principio obligatorio de la acción penal”, afirmó Gamboa.



Asimismo, cuestionó declaraciones del OIJ sobre la supuesta falta de tecnología para abrir el teléfono decomisado a su hermano, afirmando que “Costa Rica tiene tecnología… ha investigado y condenado por narcotráfico en miles de procesos. Eso es falso”.



La jurista insistió en que existieron actuaciones de agentes extranjeros sin convenios formales y que, según le confirmó la Cancillería, no existe acuerdo que autorice a la DEA a investigar directamente a su hermano. “¿Quién va a defendernos de intromisiones ilegales en este país?”, increpó.



También denunció contradicciones entre declaraciones de funcionarios y videos de cámaras de seguridad relacionadas con la cadena de custodia del teléfono celular, al tiempo que recriminó el rechazo de prueba ofrecida por la defensa.



Según expuso, varias actuaciones previas ya habían descartado vínculos con organizaciones criminales. “Esto ya se había investigado… esto es falso”, expresó la abogada.



Gamboa incluso señaló presiones políticas y diplomáticas, mencionando la presencia del encargado de negocios de Estados Unidos en la firma de la reforma constitucional que habilitó la extradición y afirmando que “ya empezaron a quitarles la visa a los jueces”.



La abogada sostuvo que su hermano habría sido coaccionado durante el proceso, asegurando que un funcionario le dijo que “si no se iba en este bus, se iba en el otro”.



Finalmente, reiteró que la extradición vulneraría principios constitucionales, tratados internacionales y garantías procesales, y manifestó confianza en que el Tribunal actuará con independencia:

“Yo confío en que este tribunal va a resolver como corresponde, al margen de las presiones externas”.

La decisión definitiva del Tribunal de Apelación se encuentra pendiente y será determinante para el futuro de los procesos de extradición en curso.

