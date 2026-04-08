Herediano, Saprissa y Cartaginés: así será la lucha por el liderato del Clausura

Las distancias entre los tres aspirantes al liderato del Clausura son mínimas. Herediano es el actual líder con 28 puntos, seguido por Saprissa con 27 y Cartaginés con 26.

Con 12 puntos por disputarse, cada partido será determinante en la pelea por el primer lugar. Este es el panorama para cada equipo en el cierre del torneo:

Fecha 15

La jornada arranca con un duelo directo: Herediano visita el Fello Meza para enfrentarse a Cartaginés. Un empate mantiene las distancias, pero una victoria representaría un golpe directo en la lucha por el liderato.

Saprissa, por su parte, se mide ante Liberia en Tibás el domingo a las 3 p. m., uno de los equipos más fuertes de la segunda vuelta del Clausura 2026.

Fecha 16

El clásico nacional se roba todas las miradas. Alajuelense será local ante Saprissa en un duelo clave, ya que los manudos también luchan por clasificar a las semifinales.

Herediano recibe a San Carlos, mientras que Cartaginés visitará a Liberia en el estadio Edgardo Baltodano.

Fecha 17

Herediano visitará a Pérez Zeledón, Saprissa recibirá a Guadalupe —que podría llegar ya descendido— y Cartaginés será local ante San Carlos.

Fecha 18

En la última jornada, Herediano cerrará como local ante Sporting, Saprissa visitará a Puntarenas en el estadio Lito Pérez y Cartaginés jugará ante Guadalupe.

Cabe recordar que el máximo puntaje posible es de 40 para Herediano, 39 para Saprissa y 38 para Cartaginés, lo que anticipa un cierre de Clausura 2026 muy disputado por el liderato.