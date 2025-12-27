Heredianas ganan millonarios premios en sorteo de Consolación

La Junta de Protección Social (JPS) informó sobre la actualización del pago de premios del Primer Sorteo Extraordinario de Consolación 2025 (vea video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con la institución, una vecina de Heredia, de entre 56 y 60 años, cambió dos fracciones del premio mayor y obtuvo ¢80 millones, dinero que compartirá con su familia y destinará a mejoras en su vivienda.

Además, otra herediana, de 61 a 65 años, ganó ¢40 millones con una fracción adquirida en San Rafael.

Hasta el momento, se contabilizan 106 ganadores, con más de ¢2.056 millones entregados en premios.

