Herediana que visitó Nicaragua confirmada como cuarto caso de chikungunya en 2026

El Ministerio de Salud confirmó el cuarto caso positivo de chikungunya en lo que va del año en Costa Rica.

Se trata de una costarricense de 52 años de edad, vecina de Heredia, quien cuenta con un antecedente de viaje reciente a Nicaragua.

La investigación epidemiológica realizada determinó que la paciente ingresó al país durante el período de incubación del virus, por lo que la cartera clasificó el contagio como importado.

Actualmente, la mujer no presenta complicaciones de salud.

Las muestras tomadas a esta persona ya fueron analizadas y confirmadas por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

El chikungunya es una enfermedad causada por un virus que se transmite por la picadura de mosquitos.

En Costa Rica no se registraba circulación activa del virus desde 2017; no obstante, en lo que va de 2026 se han reportado dos casos previos en Esparza y uno en un cantón no precisado de Guanacaste.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre alta (mayor a 39 °C).

Dolor e inflamación en las articulaciones.

Dolor de cabeza.

Náuseas y malestar general.

Para prevenir un contagio, se recomienda: