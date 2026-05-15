Heredia se convierte en epicentro de la sostenibilidad con feria ambiental 2026

La protección del medio ambiente volverá a ser protagonista en el centro de Heredia con la Feria de la Sostenibilidad 2026, un evento abierto al público que reunirá educación ambiental, innovación tecnológica, cultura y participación comunitaria.

La actividad se llevará a cabo este viernes 15 de mayo, de 9:00 a. m. a 3:30 p. m., en el Parque Nicolás Ulloa y el Centro Cultural Omar Dengo. Más de 400 estudiantes, organizaciones y empresas participarán en una jornada llena de charlas, demostraciones tecnológicas, reciclaje y actividades interactivas.

El evento contará con más de 15 stands liderados por la ESPH, instituciones públicas y empresas aliadas, donde se presentarán proyectos sobre protección del recurso hídrico, tratamiento de aguas residuales, generación eléctrica, telecomunicaciones sostenibles, reciclaje, ciudades inteligentes y conservación de fauna. También se habilitará un espacio de atención al cliente para trámites y consultas.

Entre las experiencias destacadas figuran demostraciones del proceso de potabilización del agua, iniciativas de protección de fauna en redes eléctricas, modernización del alumbrado público, proyectos empresariales sostenibles y una campaña de recolección de papel y cartón.

La programación educativa incluirá charlas sobre ahorro y finanzas saludables, eficiencia energética, obras de teatro inclusivas y la entrega de certificados Bandera Azul Ecológica 2025. Además, la cimarrona del CTP Mercedes Norte recorrerá el parque a partir de las 11:30 a.m., aportando un ambiente festivo y cultural.

La feria busca acercar a la ciudadanía a acciones concretas que impulsen un desarrollo responsable, promoviendo la educación ambiental, la innovación y la participación comunitaria en la construcción de un futuro más sostenible para Heredia.