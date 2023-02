Henry Bejarano: “A mí me da cólera ver el arbitraje cómo está”

“Antes se salvan ellos porque no había analistas arbitrales, ahora para la desgracia de los árbitros son muchas las cámaras que hay. Yo no les llamo analistas, yo les llamo críticos arbitrales”.

“A mí me da cólera ver el arbitraje cómo está. Si hay algo que he dicho siempre es que el árbitro no se hace, sino que nace. A mí me gustó el arbitraje a los nueve años”.