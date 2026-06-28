“Hay una persona viva y la vamos a sacar”: Cruz Roja tica en Venezuela ubica a sobreviviente

Al borde de las lágrimas y con total determinación, Wagner Rojas, miembro de la Cruz Roja Costarricense en Venezuela, confirmó la localización con vida de una persona atrapada bajo las estructuras colapsadas.

La detección se hizo oficial de manera conjunta con la Cruz Roja de Venezuela a las 3:30 p. m. de este domingo, hora de Caracas (1:30 p. m. hora de Costa Rica).

“Es una situación compleja. Se escucha fuerte, muy fuerte... con la ayuda de todos esa persona va a salir. Con la ayuda de España, de Colombia, de Venezuela, va a salir”, recalcó Rojas sumamente conmovido desde la zona del desastre.

La información se confirma en videos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) emitidos directamente desde la zona de la emergencia.

“Es una situación compleja. Se escucha fuerte, muy fuerte... con la ayuda de todos esa persona va a salir. Con la ayuda de España, de Colombia, de Venezuela, va a salir”, recalcó Rojas sumamente conmovido desde la zona del desastre.



En los videos a los que tuvo acceso T﻿eletica.com, se observa a los personeros de rescate interactuando directamente entre las ruinas con lo que parece ser una mujer atrapada entre los escombros de un edificio, en la zona de Playa Grande, en Catia La Mar, estado de La Guaira.

La ubicación exacta se logró mediante un trabajo conjunto con rescatistas de países como España, Colombia y Venezuela.

“Creemos tener el punto, hemos hecho las mediciones con el sistema TLT, estamos seguros. Esta es la misión de todos, no de nosotros”, detalló Rojas.

En este momento, el bloque internacional de rescatistas concentra todos sus esfuerzos en las complejas maniobras para lograr su extracción segura.

El grupo de la Cruz Roja Costarricense salió hacia Venezuela desde el pasado viernes para sumarse a la emergencia.

Esta operación se ejecuta en un escenario crítico. En la zona ya se reportan casi 1.500 muertos y cerca de 189 edificios colapsados, en una labor desesperada contra el reloj a casi 90 horas de los dos terremotos que devastaron a Venezuela.