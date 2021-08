¿Hay transmisión comunitaria de variantes Delta y Lambda en Costa Rica?

Las variantes Delta y Lambda del coronavirus, originarias de la India y Perú, ya fueron detectadas oficialmente en Costa Rica. Aunque muchos creen que solo se pueden adquirir afuera del país, no es así.

Los datos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) muestran que la mayoría de los casos analizados corresponden a personas que no tienen historial de viaje.

De los 37 contagiados con Delta, seis salieron del país. Es decir, únicamente el 16.22% de los casos estuvieron fuera del territorio nacional.

Según Francisco Duarte, coordinador de Laboratorio de Genómica de Inciensa, estas personas estuvieron en Nicaragua, México y Estados Unidos.

En el caso del linaje Lambda, también conocido como andino, ninguno de los pacientes afectados en Costa Rica viajó al extranjero. Se trata de vecinos de Siquierres, La Cruz, Corredores y Golfito.

¿Qué quiere decir esto?

El experto explicó a Teletica.com que, en algún momento, tuvo que existir un "caso cero" que llegó desde el extranjero. Sin embargo, ese no fue detectado.

Por su parte, Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA), señaló que estos resultados dependen de las muestras que se toman, pero que es casi un hecho que las variantes ya se transmiten a lo largo y ancho del país.

“Esto nos confirma que hay circulación y transmisión comunitaria de estas variantes. De hecho, no descarto que en las provincias en donde no se han detectado no estén circulando”, dijo.