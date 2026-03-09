"Hay que tener cabeza fría": Bombero cuenta cómo escapó ileso de explosión en Santa Ana

Dos bomberos que estuvieron expuestos a una explosión en Pozos de Santa Ana, San José, vivieron momentos de tensión y adrenalina durante la atención de la emergencia, el sábado anterior.



Una cámara de seguridad registró los segundos previos y el momento exacto de la explosión. En las imágenes se observa cómo las llamas alcanzan a los funcionarios mientras realizaban labores en el sitio; sin embargo, ambos resultaron ilesos.



Uno de ellos es Daniel Corrales, de 28 años, quien tiene ocho de laborar para el Cuerpo de Bomberos.



Corrales relató que la situación se desarrolló mientras ingresaban al lugar para ubicar una fuga de gas LP.

“Es un escenario un poco complicado y no atípico en la zona. Aunque uno es bombero, siente temor, siempre nos encomendamos a Dios y lo dejamos todo en manos de Él. En ese momento, mi compañero y yo ingresamos a buscar una fuga de gas LP, pero desconocemos la fuente, si es una manguera, válvula o tubería comprometida.

“Hay una nube que nos protege, pero fueron segundos donde la temperatura fue muy grande. Por suerte, teníamos a compañeros fuera del área que nos están aplicando agua y logran hacer una barrera térmica que nos protege un poco del calor y nos da ese lapso para poder salir del escenario al que estuvimos expuestos”, indicó Corrales.

Corrales también destacó la importancia del equipo de protección y de las decisiones que se toman durante este tipo de incidentes.

“Realmente, en el Cuerpo de Bomberos siempre usamos equipos de protección muy calificados, y las decisiones que se toman en el lugar son fundamentales. Uno trata de hacer lo que tiene que hacer y gracias a Dios todo salió bien. Uno siente temor, pero hay que tener cabeza fría de saber dónde se está y qué se debe hacer, porque todo entra en función en ese momento.

“Es un tope grande de adrenalina lo que vivimos. Cuando tenemos la explosión, uno busca evacuar; busco a mi compañero que está detrás y salimos de la zona. Los compañeros que estaban afuera ya iban a ingresar a sacarnos, pero dichosamente no pasó nada grave”, relató Corrales.

El bombero agregó que quienes atienden este tipo de emergencias conocen los riesgos de la labor.

“Uno en el lugar sabe lo que puede llegar a pasar y hasta perder la vida, pero para eso estamos, somos bomberos para dar la vida por los demás”, agregó Corrales.

El incendio ocurrió en la planta de Blue Flame, en Pozos de Santa Ana, la noche del pasado sábado 7 de marzo.



La magnitud del fuego y las densas nubes de humo fueron visibles desde varios puntos de la localidad.



Según información de las autoridades, la fuga se produjo en un cilindro con capacidad de 58.000 litros, lo que complicó las labores de control y requirió el despliegue de numerosos recursos.

