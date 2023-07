¿Hay que matar a un cocodrilo que ataca a un ser humano?

"Insistimos en que las personas no se acercaran al agua, en proteger a las personas que todavía estaban ahí, no dejar que nadie ingresara al agua sin capacitación. Recomendamos lanzar piedras de arriba hacia abajo de la poza para presionar al cocodrilo a que soltara la presa, pero no se pudo. Tampoco había palos para golpear el agua con el objetivo de que se estresara, se fuera del sitio y dejara al hombre ahí", explicó.