Hasta el Poder Judicial se une al Día de Star Wars, y los usuarios reaccionan

Reacciones de diversa índole inundaron los perfiles de redes sociales del Poder Judicial este sábado, tras una serie de publicaciones en referencia al Día de Star Wars.

Un usuario identificado como Luis Córdoba escribió: “El problema son los Sith ahí sentados en la sala constitucional, parecen el imperio galáctico”, mientras que otro bajo el nombre de Franklin Aguilar comentó: “Si con la víspera se saca el día, estamos con el lado oscuro encima de Costa Rica”.

Incluso entre las críticas, se encuentran mensajes de jueces y exfuncionarios judiciales.

Otros mensajes externaban su preocupación el tema de los homicidios dolosos en el país, señalando que el Poder Judicial debería enfocarse de manera más directa en estos temas y no en fechas de este tipo.





​No todos los comentarios eran negativos, pues también hubo mensajes de celebración.

El 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars en todo el mundo, inspirado en la similitud entre la famosa frase "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe") y "May the Fourth" en inglés, que se traduce como "Cuatro de Mayo" en español.

Precisamente, el Poder Judicial aprovechó la ocasión para compartir una imagen con el mensaje “Poder Judicial, Fortaleza de Nuestra Democracia”, en sus redes sociales y usar tipografía y citas caracteristicas de la saga.

¿Cómo responde el Poder Judicial?

Ante la reacción de los usuarios, el encargado de Comunicación del Poder Judicial, Alonso Mata, explicó la estrategia en respuesta a consultas de Teletica.com.

“Hoy, como es el 4 de mayo, aprovechamos la fecha para hacer un paralelismo con la conocida frase 'La Fuerza te acompaña', en nuestro caso utilizando 'La Justicia y la Democracia'. Esta fecha se conmemora a nivel mundial, incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha realizado publicaciones”, explicó Mata.

“Hicimos la publicación temprano y ya ha habido más de 400 reacciones; la mayoría han sido positivas. Claro, como parte de un sistema democrático, también hay quienes han hecho críticas, pero a todos les hemos respondido, y además hemos aprovechado para darles información”, agregó Mata.

Mata también mencionó que han aprovechado para compartir información en los casos donde hay señalamientos que no son ciertos. “Tratamos de instruir y educar”.

Desde hace unos meses, el Poder Judicial trabaja para ofrecer más información a traves de sus redes sociales a los ciudadanos para que sepan para qué les sirve el Poder Judicial, y el tipo de trámites y servicios que ofrecen.