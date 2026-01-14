¿Hasta cuándo tendremos frío helado en las mañanas y madrugadas?

Las madrugadas y mañanas heladas que han sorprendido a los costarricenses desde diciembre continuarán hasta inicios de marzo, de acuerdo con Allan Astorga, geólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El especialista explicó que las bajas temperaturas que se sienten en las mañanas y en las tardes-noches están relacionadas con fenómenos climáticos globales.

Según indicó, el aire gélido proveniente del Polo Norte desciende hacia Centroamérica debido al calentamiento global, lo que provoca que el frío se mantenga incluso en estas fechas de enero.

Este comportamiento, añadió Astorga, es consecuencia directa del cambio climático, que genera mayor inestabilidad en las condiciones del tiempo y obliga a la población a adaptarse.

Aunque para muchos el frío resulta agradable y brinda la oportunidad de abrigarse, detrás de estas temperaturas se esconde una advertencia: el impacto del ser humano sobre el planeta y el deterioro ambiental que lo acompaña.