Hasta $3.000 por una lapa: el negocio ilegal que amenaza la biodiversidad en Osa

El saqueo de nidos y la comercialización ilegal de aves silvestres mantienen en alerta a las autoridades del cantón de Osa, Puntarenas, donde esta práctica alcanza su punto más crítico entre finales de marzo y principios de abril.



De acuerdo con guardaparques del Área de Conservación Osa (ACOSA), durante estos meses se intensifica la extracción de pichones de especies como lapas, pericos y loras.

“Esto más que todo se da en la fila costeña, estamos en los meses fuertes porque no solo saquean nidos de lapas, también pericos, lora y hay una lora en específico que es de copete rojo que habla mucho y esa es muy atractiva en el mercado negro”, señaló un funcionario a Teletica.com.

El guardaparques también advirtió sobre el destino de estos animales y el interés económico detrás de su comercialización porque, según manifestó, estos animales cuando se los venden a extranjeros cobran mucha plata.

"Hace aproximadamente 22 días, en Laurel de Corredores, un hombre fue detectado con más de 10 pichones de lora que ofrecía en ₡40.000 colones cada uno. Eso es un negociazo desgraciadamente.

“Por lo general a finales de marzo y principios de abril es lo más duro porque es cuando está la temporada más fuerte de saqueo de pichones de pericos, loras y lapas”, indicó el funcionario.

Pichones de lora que estaban en venta.

La venta clandestina de la lapa roja, especie en peligro de extinción que habita principalmente en el Pacífico del país, representa uno de los negocios más rentables dentro del tráfico de fauna silvestre. En el mercado negro, un ejemplar puede alcanzar precios superiores a los $3.000 dólares.



El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) advirtió sobre la gravedad de la situación e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos. La institución recordó que la extracción, tenencia y comercialización de estas especies está totalmente prohibida.

"El problema también responde a la demanda existente. Aquí la gente no hace conciencia y le dan duro a la venta de estos animales silvestres. Tener un animal de estos encerrado no está bien y es un delito”, enfatizó el guardaparques.

Según la legislación vigente, quienes incurran en este delito serán puestos a la orden del Ministerio Público. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece sanciones económicas que oscilan entre los ₡800.000 y los ₡2.800.000 colones.



Las autoridades reiteran que mantener estos animales en cautiverio no solo afecta su supervivencia, sino que constituye un delito que pone en riesgo la biodiversidad del país.

