Hasta 150 meteoros por hora: ¡No se pierda el espectáculo astronómico del año!

La lluvia de meteoros Gemínidas alcanzará su punto máximo la noche de este sábado y la madrugada del domingo, convirtiéndose en uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año.



Aunque el fenómeno ya comenzó a observarse desde noches anteriores, será a partir de las 9:30 p. m. cuando se aprecie una mayor cantidad de meteoros en el cielo. Las condiciones de observación mejoran conforme el entorno sea más oscuro, por lo que se recomienda alejarse de zonas con contaminación lumínica.

Este evento es considerado la lluvia de meteoros más intensa del año, con una proyección de hasta 150 meteoros por hora, dependiendo de las condiciones atmosféricas y del lugar desde donde se observe.

“No todos salen seguidos, algunos salen juntos, podemos ver como un racimo. Pueden venir algunos bólidos, que son los meteoros que son muy brillantes. La ventaja que tienen las Gemínidas es que son una lluvia de meteoros de velocidad media y, entonces, podemos seguirlos fácilmente en el cielo”, explicó Alejandra León, directora de Cientec.

Las Gemínidas se originan a partir de los restos dejados por un asteroide que orbita alrededor del Sol. A su paso, este cuerpo celeste va liberando partículas que ingresan a la atmósfera terrestre y generan los destellos luminosos que se observan cada mes de diciembre.

