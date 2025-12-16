Hallan a adulto mayor muerto dentro de tanque séptico de su casa

Un hombre de 65 años, de apellido Rodríguez, fue encontrado sin vida la mañana de este martes dentro del tanque séptico de su casa, en Santa Ana, San José, luego de que sus familiares alertaran sobre su ausencia.

El caso se mantiene bajo investigación judicial para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, fue cerca de las 8 a. m. cuando la esposa del adulto mayor notó que él no respondía a sus llamados. Ante la preocupación, solicitó ayuda a un vecino, quien ingresó al patio de la vivienda y lo localizó sumergido dentro del tanque, ya sin signos vitales (ver video adjunto de Telenoticias).

Minutos después, personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazó al sitio y confirmó el fallecimiento alrededor de las 9:20 a. m. Los socorristas coordinaron de inmediato con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para iniciar los procedimientos correspondientes.

Según relataron vecinos, el hombre había salido a realizar labores de limpieza en el tanque séptico. Un testigo indicó que el espacio era angosto y profundo, lo que habría dificultado cualquier intento de auxilio. La escena causó consternación entre familiares y residentes de la comunidad.

El OIJ se mantiene en la vivienda realizando el levantamiento del cuerpo, utilizando equipo especializado para extraerlo de forma segura y trasladarlo a la Morgue Judicial, donde se determinarán las causas oficiales de la muerte.

Familiares señalaron que el fallecido era una persona trabajadora y respetuosa, quien recientemente se había pensionado y ocasionalmente realizaba trabajos de fontanería. Vecinos también expresaron su pesar por la situación y destacaron su buen trato y discreción.

Las autoridades reiteraron que el caso continúa en investigación y que será el dictamen forense el que permita esclarecer lo ocurrido.