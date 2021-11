'Hackers' intentaron atacar servidores del Ministerio de Seguridad Pública

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó, este viernes, que hackers intentaron robar información de sus servidores. Según esta entidad, el propósito del ataque era cobrar un "rescate" por los datos sustraídos.



Así consta en la circular MSP-DM-DVA-DGAF-DTI-009-2021, enviada por la directora de Tecnologías de Información (TI), Jaqueline Sequeira, con el visto bueno de la Oficial Mayor, Carolina Castro, a todos los jefes de cuerpos policiales y administrativos.

Teletica.com consultó sobre esta situación a la oficina de prensa del MSP. Informaron que el departamento de TI detectó el ataque y evitó que un virus ramsomware afectara los servidores.

“Este jueves, el departamento de TI se dio cuenta de que entró un virus en el sistema. De inmediato, se aplicó el protocolo para estos casos, se bajaron los servidores, se bloqueó todo y se bajó todo. La reacción de los informáticos fue casi de inmediato”, explicó Jaime Sibaja, vocero de Seguridad Pública.

Sin embargo, el documento enviado por Sequeira dice lo contrario: que, a pesar de contar con antivirus, la amenaza "no fue detectada en el momento oportuno” por tratarse de una "nueva cepa".

“No lograron robar nada de información delicada, no se perdió nada, no se llevaron nada, es por eso que no están cobrando extorsión de nada, porque el virus no logró sacar nada”, aclaró, por su parte, el jefe de prensa.

Aún así, los responsables de TI pidieron "a todos los funcionarios que cuentan con la modalidad de teletrabajo y que requieren ingresar a carpetas compartidas o algún otro recurso interno que, de manera obligatoria, deben hacer llegar su equipo al departamento de Telemática de esta Dirección, con el fin de actualizar el FortiClient para una conexión virtual privada segura. Igualmente, para brindar mayor seguridad a la red, se eliminarán los accesos remotos al escritorio y solo se realizarán conexiones VPN".



El MSP aseguró que, este viernes, los sistemas están limpios y funcionando a un 90%, se espera que para el lunes ya estén al 100%.

“Hoy se aplicó un protocolo en alianza con el MICITT, se limpiaron servidores y ya solo falta el tema de huellas que, se espera, esté listo para el lunes, pero control pass y todo lo demás está arriba”, concluyó Sibaja.