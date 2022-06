‘Hackeo’ en la CCSS: Gerente responde dudas frecuentes sobre cobros y pagos

Por Yahaira Piña | 6 de junio de 2022, 14:48 PM

La Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implementó una serie de medidas temporales para atender todos los temas relacionados con cobros y pagos a los usuarios.



Muchas dudas han surgido luego del ataque cibernético que sufrió la institución, la semana anterior.

Por eso, mientras se resuelve el 'hackeo' y se restablecen los sistemas, se definió un plan para facilitar estas gestiones a patronos, trabajadores independientes, asegurados voluntarios y población en general.

Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, contestó las principales consultas (ver video adjunto).

¿Qué pasa si una empresa debe incluir un nuevo trabajador?, ¿puede recibir atención médica?

"No nos preocupemos de eso porque la CCSS va a atender y, en su momento, vamos a verificar la condición que tenía cada uno. Si está en la empresa, aunque no apareciera en planilla, pues obviamente entendemos que ya estaba laborando y que, por lo tanto, la atención no tendría ningún costo para ninguna de las partes".

¿Qué pasa con los trabajadores independientes que no han podido pagar?

"Hemos estado trabajando en alternativas, planes contingenciales que, dependiendo de cómo evoluciona la atención del ciberataque, entonces nosotros estaremos implementándolas esta semana".

¿La CCSS aplicará multas o recargos por el no pago?

"No vamos a cobrar intereses, recargos o multas si el cobro no se puede dar por razones propias de la institución".

¿Cómo se procede en los casos donde un trabajador tiene arreglo de pago?

"Esta semana se tendrá una alternativa en la cual las personas asistan a sucursales y hagan un pago por el convenio de pago".

¿Cómo va a pagar la CCSS las incapacidades?

"Este es un gran pendiente, seguimos trabajando, esperamos tener la solución esta semana".

¿Qué documento puede presentar un trabajador para justificar una incapacidad?

"Todas las personas que requieren una extensión de incapacidad médica, se les va a extender de manera manual con una boleta de papel".